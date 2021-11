Comportamento dos adeptos origina multas para Benfica e Sporting

O comportamento incorreto dos adeptos de Benfica e Sporting vai provocar o pagamento de multas para os dois clubes.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol multou o Benfica em 5100 euros pelo arremesso de material pirotécnico, e em 714 euros por cânticos dos adeptos aos jogadores do Braga e do FC Porto, segundo o relatório divulgado esta quarta-feira. A somar a este valor, as águias têm uma coima de 1020 euros devido ao atraso no regresso da equipa para a segunda parte do jogo com os bracarenses.

Também o Sporting vai ter pagar 7010 euros devido à presença de um grupo de adeptos fora da ZCEAP (Zonas de Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos), além do arremesso de engenhos pirotécnicos.