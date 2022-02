Como é Conceição em semanas de clássico? "Vai ao detalhe, corrige até à exaustão"

Antigo internacional português Rúben Micael conviveu com o agora treinador do FC Porto no Braga e até recorda um episódio caricato. Também no Minho partilhou o balneário com... Amorim.

A exigência de Sérgio Conceição no dia a dia é sobejamente conhecida, mas, em semana de clássico, a pressão cresce ainda mais. Quem o diz é Rúben Micael, antigo futebolista que, em 2014/15, foi orientado pelo agora treinador do FC Porto no Braga.

"O Sérgio vai ainda mais ao detalhe nos dias que antecedem um jogo grande. A pressão é muita e, no caso do FC Porto-Sporting, pode mesmo ser o duelo do campeonato", começou por referir o ex-jogador a O JOGO.