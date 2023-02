CNID lamenta "agressões físicas e verbais" a dois jornalistas após o clássico

Sporting e FC Porto defrontaram-se para a ronda 20 do campeonato

O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto emitiu esta segunda-feira um comunicado lamentado as "agressões" à equipa de reportagem da CMTV após o clássico entre Sporting e FC Porto, que os dragões venceram por 2-1 e que decorreu al Alvalade no passado domingo.

"A equipa de reportagem da CMTV que ontem fazia reportagem numa das portas do Estádio José de Alvalade, após o Sporting-FC Porto da I Liga de futebol, foi vítima de agressões físicas e verbais por adeptos que não respeitam o trabalho dos jornalistas", pode ler-se.

"Os jornalistas Pedro Neves de Sousa e José Ramos, este como repórter de imagem, viveram momentos difíceis e que devem ser banidos dos nossos estádios. São casos como este que desfeiam a imagem do nosso futebol e que os clubes devem ter em atenção, chamando os adeptos à razão. E há muitas maneiras de o fazer. Também as direções de Informação dos Órgãos de Comunicação Social devem ter algum cuidado. O CNID vai também procurar sensibilizar as autoridades para terem atenção a estes problemas, eventualmente ajudando a definir os locais mais apropriados e seguros para estas reportagens", completa o CNID.