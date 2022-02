Clássico: vitória do FC Porto mais provável? Conheça as odds

Dragões continuam a liderar na probabilidade de conquistarem o título

O FC Porto recebe esta sexta-feira o Sporting, em clássico a contar para a 22.ª jornada da Liga Bwin. Segundo a Solverde, a vitória portista é o resultado mais provável, sendo o empate ainda mais provável do que a vitória do campeão nacional.

O FC Porto é favorito a vencer o jogo com 51% de probabilidade de vitória (odd 1.97), sendo que o Sporting está com 28% de probabilidade de vencer o clássico (odd 3.60). Há ainda um 29% de probabilidade para o jogo terminar empatado, segundo a Solverde.

Quanto às contas do título, o FC Porto está à frente na probabilidade, com 83% de probabilidade de vitória (odd 1.20), seguido do Sporting com 22% de probabilidade de ser bicampeão (odd 4.50).