"Clássico Benfica-FC Porto? Sérgio Conceição vai ter mais dificuldades"

Declarações de Drulovic, antigo jogador de Benfica e FC Porto, à Antena 1, em antevisão ao clássico entre as duas equipas (18h00 do dia 7 de abril), da 27.ª jornada da Liga Bwin. Antes, encarnados defrontam o Rio Ave, dragões enfrentam o Portimonense

Jogadores em risco para o clássico (Grujic, Pepe, Wendell, Taremi e Galeno no FC Porto, Florentino no Benfica): "Sérgio [Conceição] vai ter mais dificuldades, porque tem vários jogadores que têm possibilidade de ficar fora do clássico, por isso de certeza que vão pensar um pouco sobre isso, mas uma grande equipa como o FC Porto também tem de ter soluções. Benfica e FC porto vão fazer tudo para ganharem os jogos antes do clássico, principalmente o Benfica, porque tem boa vantagem neste momento e sabe que não pode perder pontos em Vila do Conde antes de receber o FC Porto."

Possíveis ausências do FC Porto frente ao Portimonense: "Diogo Costa é sem dúvida um guarda-redes muito importante, espero que consiga recuperar porque é sem dúvida um excelente guarda-redes, jovem, com um grande futuro e está a fazer um grande trabalho no FC Porto e na Seleção. Pepe, se recuperar, talvez possa jogar, tem muita experiência, para ter alguma atenção durante o jogo, mas se não jogar o FC Porto tem outras soluções e penso que o Sérgio está a preparar isso. Galeno está a ser um jogador importantíssimo este ano em termos ofensivos. Podemos dizer que está a ser um dos melhores jogadores esta época. O ano passado não jogou tanto, mas este ano é titular indiscutível e por isso é um jogador muito importante nesta estrutura do FC Porto. De certeza que Sérgio vai pensar sobre estas possibilidades. O FC Porto é favorito com o Portimonense e dá para jogar com estas situações"

Florentino pode ficar fora do clássico se vir amarelo frente ao Rio Ave: "Florentino está muito bem, experimentou outro campeonato e voltou muito mais maduro, com uma experiência bastante positiva e tornou-se um jogador importantíssimo nesta equipa do Benfica. É titular indiscutível, está a fazer excelente campeonato e Liga dos Campeões. É um dos jogadores mais importantes no meio-campo do Benfica. É uma das grandes surpresas desta equipa do Benfica."

