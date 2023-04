"Clássico? Quero que o Benfica perca sempre, mas olhando aos interesses do Sporting..."

A OPINIÃO DOS NOSSOS COLUNISTAS - Num clássico que mexe com os quatro primeiros classificados, O JOGO quis saber qual o resultado que mais interessa e respetivas implicações na luta pelo título, mas também na discussão pelos milhões que o acesso direto à Liga dos Campeões garante.

Manuel Moura dos Santos - "No interesse do Sporting vou torcer pelo Benfica"

"Quando o Benfica joga eu quero sempre que perca, nem que seja ao berlinde. Mas neste clássico, e olhando aos interesses do meu Sporting, espero que ganhem este jogo ao FC Porto. Como se viu neste fim de semana em Vila do Conde, mesmo quando joga mal o Benfica consegue ganhar os seus jogos, ao contrário do que tem sucedido com o Sporting esta época. Já se percebeu que não vão perder pontos facilmente e estão lançados para serem campeões. De resto, o FC Porto e o Braga também jogaram bastante mal e venceram os seus desafios pela margem mínima o que impediu uma aproximação aos lugares da Liga dos Campeões nesta jornada.

Por isso, para o Sporting ter hipóteses de se aproximar do FC Porto e lutar pelo segundo lugar, o que será difícil de alcançar, é imperioso que ganhe todos os seus jogos até final do campeonato e que o FC Porto perca pontos já na sexta-feira, de preferência sofrendo uma derrota. Se não for possível que empate no mínimo. Se o FC Porto sair do Estádio da Luz com uma vitória será praticamente impossível ao Sporting lutar pelo segundo lugar.

Assumo que habitualmente quero sempre que o Benfica perca e prefiro que o FC Porto ganhe, mas neste caso não tenho dúvidas, vou pensar nos interesses do meu clube e torcer pela vitória do Benfica que ainda pode dar uma possibilidade de colocar o Sporting na luta pelo segundo lugar."