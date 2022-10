Clássico pintado a vermelho: tendência de cartões manteve-se no Dragão

Nos últimos quatro clássicos com o Benfica no Dragão, apenas num o FC Porto não acabou com dez.

A tendência para um clássico entre FC Porto e Benfica, no Estádio do Dragão, acabar com expulsões manteve-se na sexta-feira, com Eustáquio a desempatar a estatística em prejuízo dos azuis e brancos. Desde 2019/20 que uma ou ambas as equipas terminaram com menos elementos do que começaram e, nesse período, os portistas foram os que mais vermelhos receberam.

Taremi viu um em 2020/21, Evanilson em 2021/22 e, agora, essa fatalidade coube ao canadiano, que foi também o que saiu mais cedo: aos 27'. Ainda assim, a única derrota dos dragões neste ciclo só surgiu na sexta-feira. Nas restantes haviam empatado uma vez (2020/21) e ganho outra (2021/22).

Do lado benfiquista, esse castigo tocou a Otamendi (Taça de Portugal) e André Almeida (Liga), ambos na época passada. No entanto, antes de 2019/20, e reportando apenas ao período de Sérgio Conceição no FC Porto, os encarnados também tinham visto Gabriel ser expulso em 2018/19 e, antes, Zivkovic em 2017/18.