Clássico originou três castigos e João Mário ainda em maré de azar

Florentino, Grujic e Taremi falham próxima jornada do campeonato.

Florentino, do Benfica, Grujic e Taremi, do FC Porto, são baixas confirmadas na próxima jornada do campeonato. O médio do Benfica, em risco desde janeiro, viu o amarelo aos 14" depois de ter tocado a bola com a mão e falha o jogo com o Chaves. Já o sérvio foi amarelado num lance com Rafa, aos 49", e o avançado portista na altura da substituição, já perto do final, falhando o Santa Clara.

Já João Mário, lateral dos dragões, debelou uma lesão no joelho direito e voltou às opções de Conceição, sendo lançado no clássico aos 56". Porém, o regresso durou pouco, uma vez que foi forçado a sair aos 71", fruto de novo problema físico na mesma perna, que o deixou muito queixoso. Após a partida, o treinador comentou a situação do lateral. "Não está bonzinho, está mais ou menos", disse.

Quanto ao jogo, o FC Porto venceu por 2-1. Depois de Diogo Costa introduzir a bola na própria baliza, Uribe e Taremi carimbaram a reviravolta para os dragões, agora a sete pontos do líder Benfica.