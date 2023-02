Clássico: novidades no Sporting e Franco no meio-campo do FC Porto

Confira as equipas iniciais de Sporting e FC Porto para o clássico da jornada 20 do campeonato, com início às 18h00.

Bellerín, titular pela primeira vez, Fatawu e Trincão são novidades no Sporting para o clássico com o FC Porto, isto sem contar com Coates, que regressa após castigo. Chermiti mantém lugar no onze, apesar de Paulinho ser opção para Amorim. No que toca ao FC Porto, de destacar a presença de André Franco no meio-campo. Eustáquio, recuperado fisicamente, começa no banco.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Bellerín, Ugarte, Pedro Gonçalves e Fatawu; Edwards, Chermiti e Trincão.

Suplentes: Israel, St. Juste, Nuno Santos, Paulinho, Diomande, Tanlongo, Arthur, Esgaio e Mateus Fernandes.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Uribe, André Franco e Grujic; Pepê, Taremi e Galeno.

Suplentes: Cláudio Ramos, David Carmo, Rodrigo Conceição, Manafá, Namaso, Toni Martínez, Eustaquio, Gonçalo Borges e Bernardo Folha.