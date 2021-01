Clássico já aquece e contas revelam ligeira superioridade do FC Porto face ao Benfica

Se baterem os encarnados, os dragões passam a somar uma dezena de vitórias sobre os rivais de Lisboa no histórico do confronto direto

O FC Porto, vencedor dos últimos quatro "clássicos", está a um triunfo de ficar com mais 10 do que o Benfica no histórico de todos os confrontos futebolísticos entre os dois clubes.

Em vésperas do 246.º encontro, os "dragões" contabilizam 97 triunfos, a escassos três da centena, contra apenas 88 das "águias", num duelo que ostenta ainda 60 empates e vantagem "encarnada" nos golos (382 contra 355).

O último triunfo aconteceu o ano passado, mas é recente, pois foi há menos de um mês, em 23 de dezembro, que o FC Porto superou pela última vez o Benfica, por 2-0, na Supertaça Cândido de Oliveira, disputada em Aveiro.

Sérgio Oliveira, aos 25 minutos, de grande penalidade, e o suplente colombiano Luis Díaz, aos 90, selaram a vitória dos portistas, que conquistaram a 22.ª Supertaça do seu historial, 11 das quais - em 12 duelos - às custas do seu grande rival.

Este triunfo do "onze" de Sérgio Conceição, face aos comandados de Jorge Jesus, deu sequência aos três da época passada, no qual o técnico portista apanhou pela frente outros dois treinadores do lado contrário, primeiro Bruno Lage e depois Nélson Veríssimo.

FC Porto e Benfica já se defrontaram 245 vezes

No campeonato, o FC Porto impôs-se por 2-0 na Luz, com golos de Zé Luís e Marega, e por 3-2 no Dragão, onde Sérgio Oliveira, Alex Telles (penálti) e Vlachodimos (própria baliza) marcaram para os locais e Vinícius "bisou" para os forasteiros.

Em 01 de agosto, a terminar uma longa época marcada por uma interrupção provocada pela pandemia da covid-19, os "dragões" voltaram a impor-se, agora por 2-1, na final da Taça de Portugal, disputada em Coimbra, sem público.

O conjunto portista ficou reduzido a 10 elementos aos 38 minutos, quando Luis Díaz foi expulso por acumulação de amarelos, mas, ainda assim, venceu com um "bis" do central congolês Mbemba (47 e 59 minutos). Vinícius reduziu de penálti (84).

Com os três triunfos da época passada, o FC Porto fechou a segunda década do século XXI (2010/11 a 2019/20) com mais de 50 por cento de triunfos, já que venceu 15 dos 29 jogos disputados e só perdeu em sete ocasiões.

A vitória portista na década foi a quarta consecutiva, uma vez que os "azuis e brancos" já haviam somado mais triunfos nas décadas de 80 (15 contra 13) e 90 (15 contra nove) do século passado e na primeira do século XXI (12 contra seis).

Desde os anos 80, a supremacia do FC Porto em jogos com o Benfica é, assim, "esmagadora", com 58 triunfos, contra apenas 35 dos "encarnados", isto com mais 39 golos marcados (166 contra 127).

Para encontrar uma década de domínio benfiquista é preciso recuar aos anos 70, em que as "águias" somaram mais cinco triunfos (11 contra seis, em 23 jogos), repetindo os anos 40 (14-6, em 22) e 60 (12-7, em 28).

No que respeita apenas ao campeonato, o FC Porto também domina, com 68 vitórias, contra 57 dos "encarnados", mais 47 empates. Nos 172 encontros, o Benfica só lidera no que respeita a golos, com mais 14 (267 contra 253).

O "clássico", que se começou a jogar há quase 90 anos, mais precisamente desde 28 de junho de 1931, com um 3-0 do Benfica no Campo do Arnado, também ostenta um benfiquista como melhor marcador, o "rei" Eusébio, autor 25 golos.

O 246.º jogo entre Benfica e FC Porto, a contar para a 14.ª jornada da edição 2020/21 da I Liga de futebol, realiza-se na sexta-feira, pelas 21:00, no Estádio do Dragão, no Porto, à porta fechada, devido à pandemia de covid-19.