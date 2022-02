Clássico: favoritismo dado ao FC Porto, mas apostadores estão divididos

Já quanto aos marcadores de serviço, os apostadores acreditam que Pablo Sarabia não ficará em branco.

O FC Porto recebe esta sexta-feira o Sporting, em clássico a contar para a 22.ª jornada da Liga Bwin. Num momento em que os "dragões" lideram o campeonato, são favoritos ao triunfo neste jogo, com odds de 2.20 na Betano, refletindo uma probabilidade de vitória de 45,5%. O Sporting tem 29 por cento, o que corresponde a odds de 3.45.

Já a tendência dos apostadores não reflete as probabilidades: nas apostas registadas na casa de aposta, há um grande equilíbrio, uma vez que a formação comandada por Sérgio Conceição tem 45 por cento das apostas para vencer, enquanto o Sporting de Rúben Amorim tem 42 por cento.

26 por cento dos apostadores pensam que o jogo terminará com 2-1 no marcador, para qualquer dos lados, enquanto 17 por cento acreditam que a partida terá menos de três golos.

Quanto aos protagonistas, com Pedro Gonçalves fora do encontro, 26 por cento dos apostadores acreditam que Sarabia irá marcar. Segue-se Coates, com 26 por cento, Evanilson, com 13, e Vitinha, com sete. Slimani, recentemente regressado a Alvalade, também reúne sete por cento das apostas.