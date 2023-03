O FC Porto agravou a crise de resultados do Estoril, com um triunfo por 3-2 no Estádio do Dragão, no arranque da 24.ª jornada da I Liga Bwin

Leia também FC Porto FC Porto-Estoril: Geraldes é expulso e Otávio aponta-lhe a saída. Veja as imagens Minuto 90'+6': segundo amarelo e expulsão para Francisco Geraldes. O jogador do Estoril cometeu falta dura sobre Otávio e acabou expulso. Otávio indicou-lhe o caminho do balneário e Geraldes saiu a aplaudir e a agradecer às bancadas, em jeito de provocação: