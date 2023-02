Cimeira da Liga decorre em Coimbra e com dois ausentes

Estoril e Covilhã faltam à reunião, que decorre no Convento de São Francisco. Pinto da Costa chegou atrasado, mas está presente

Já arrancou a 10ª Cimeira de presidentes da Liga Portugal. O evento decorre esta terça-feira, em Coimbra, no Convento de São Francisco.

Dos clubes que fazem parte das duas ligas profissionais, apenas há a assinalar a ausência de Covilhã e Estoril. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, chegou mais tarde, como o representante do Paços de Ferreira, mas está presente.

Esta será a última edição no segundo mandato da Direção da Liga, liderada por Pedro Proença, e em discussão estarão propostas para o caminho a seguir nos próximos quatro anos. "Vamos apresentar uma proposta de estratégias, de planos de ação, tendo em conta os próximos desafios do futebol português e internacional", anunciou Tiago Madureira, diretor-executivo da Liga Portugal, acreditando que esta cimeira será, tal como sucedeu nas anteriores, "uma prova de união em torno da definição do caminho estratégico que o futebol deve seguir."

Em debate estarão o desenvolvimento do processo de centralização dos direitos audiovisuais e a apresentação do plano estratégico da Liga para o ciclo 2023/27. "O mandato desta Direção termina em junho, mas a Liga apresentará, como fez nos dois mandatos que executou, um plano de médio prazo tendo em conta os desafios do futebol", adianta Tiago Madureira, revelando que a entidade responsável pela organização das provas profissionais "conta com a colaboração de uma consultora, a Ernst & Yong", que, a exemplo de anos anteriores, "ouviu diferentes agentes para agora apresentar o documento estratégico do futebol português."