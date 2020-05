Cidade do Futebol recebe I Liga com bancada virtual

Federação Portuguesa de Futebol revelou detalhes e surpresas da adaptação em curso nas instalações que receberão os encontros caseiros do Santa Clara e do Belenenses.

As bancadas estarão vazias, mas nem por isso deixará de haver festa, na Cidade do Futebol, em Oeiras (Lisboa), quando a I Liga regressar, na próxima semana, e por lá passarem os jogos caseiros do Santa Clara e do Belenenses.

Condições de trabalho de excelência já havia; as de higiene e segurança ditadas pelo parecer técnico da Direção-Geral da Saúde, face ao surto pandémico de covid-19, também não constituem problema e, no entanto, os anfitriões quiseram ir além e tornar os desafios especiais, sobretudo, como resposta às limitações que a necessidade de prevenir o contágio impõe, designadamente, a ausência de público. Com a colocação de um ecrã LED gigante numa das faixas laterais do relvado, passou a haver um canal para devolver os adeptos ao recinto, e com eles a festa possível ao futebol.

Como não há nada tão bom que não possa ficar melhor, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) procedeu a alguns melhoramentos e, além disso, usou imaginação e meios para tornar este final de temporada atípico e, no caso dos açorianos, disputado muito longe de casa (a SAD do Belenenses, recorde-se, jogava ali ao lado, no Jamor, recinto que não cumpre os novos requisitos) numa experiência especial para os que ali jogarão na condição de visitados, à porta fechada.

Nesse sentido, empenhou-se em aproximar das emoções do relvado as do público banido pelas circunstâncias, através de uma linha LED gigante. A estrutura foi ontem instalada. "Se os adeptos não podem ir ao estádio apoiar e celebrar a sua equipa, porque não levar o estádio aos adeptos?", resumiu, em jeito de desafio, Nuno Moura, diretor de marketing da FPF: "Procurámos minorar a distância entre adeptos e equipas e, no caso concreto do Santa Clara, houve a preocupação em aproximar os Açores e os adeptos dos seus ídolos. Criámos uma bancada virtual na Cidade do Futebol. Será uma experiência digital única no desporto, inspirada pelo que tem sucedido com a telescola e o teletrabalho".

"Será uma experiência digital única no desporto, inspirada pelo que tem sucedido com a telescola e o teletrabalho"

Os benefícios da opção serão mútuos, acredita, porque "os jogadores em campo vão poder ter essa referência visual da sua massa associativa" e "as reações dos adeptos serão partilhadas no ecrã LED de grandes dimensões junto do relvado". "A paixão do adepto não se esgota, independentemente da distância, e queremos celebrar isso mesmo", rematou. Além disso, e porque, nesta versão de final de época de pandemia, o campeonato se tornou um espetáculo televisivo como nunca antes, a FPF promete ainda um "conjunto de animações interativas para os ecrãs da Cidade do Futebol", a fim de tornar o jogo "mais atrativo para os telespectadores".

Além do ecrã LED gigante, na quinta-feira foram também instaladas as câmaras televisivas e o sistema VOL (linhas de fora de jogo) foi já testado. Uma vedação exterior à entrada da Cidade do Futebol também está já montada. Lá dentro, Santa Clara, Belenenses e árbitros terão à disposição balneários para utilização exclusiva, nos dez jogos para ali marcados.