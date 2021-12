Chicotadas psicológicas: a culpa, afinal, não é só dos resultados

O efeito de choque com a mudança de comando técnico não resolve algumas questões que também contribuem para os problemas. Há um estudo no âmbito da psicologia que fundamenta o que a experiência de alguns treinadores mostra que o insucesso de uma equipa envolve várias partes e nem sempre esta via é melhor solução

A semana de Natal ficou marcada por mais uma mudança no comando técnico, desta feita, no Famalicão, a oitava esta época, precedida, num curto espaço de tempo de uma jornada, de duas alterações, no Paços de Ferreira e Santa Clara. Ivo Vieira foi o oitavo treinador associado a uma reformulação da equipa técnica na Liga Bwin, se bem que o Santa Clara e o Boavista são casos excecionais. Daniel Ramos saiu à oitava jornada e João Pedro Sousa, à 12ª., impelidos por oportunidades de trabalho no estrangeiro. A alternativa encontrada pelo Santa Clara, Nuno Campos, porém, resistiu apenas a seis jogos no campeonato, um na Taça da Liga e dois na Taça de Portugal, e precipitou a segunda reestruturação na liderança do plantel insular.

A dispensa de um treinador está frequentemente relacionada com os desempenhos abaixo das expectativas traçadas pelas sociedades desportivas e a decisão de mudar é influenciada pelo propósito de criar um efeito de choque. Daí a metáfora "chicotada psicológica". Mas será que é esta a causa central responsável pelo problema?