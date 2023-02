Chermiti decide o Rio Ave-Sporting, Amorim estreia reforços

Um golo de Chermiti na parte final do jogo vale triunfo do Sporting na 18ª jornada da Liga Bwin, menos de uma semana antes de receber o FC Porto

Um golo de Youssef Chermiti permitiu ao Sporting somar a terceira vitória seguida na I Liga, na visita ao Rio Ave, por 1-0, no jogo que fechou a 19.ª jornada.

Na segunda partida consecutiva como titular, o jovem luso-tunisino, de 18 anos, estreou-se a marcar pela equipa principal, aos 84 minutos, dando o triunfo aos leões, em vésperas do clássico com o FC Porto, agendado para domingo, em Alvalade.

O jogo ficou ainda marcado pelo estreia de Bellerín e Diomande no Sporting, lançados nos minutos finais.

O Sporting segue no quarto lugar da I Liga, com 38 pontos, atrás do Sporting de Braga (43), do FC Porto (45) e do líder Benfica (53), que tem mais um jogo do que o trio de perseguidores, enquanto o Rio Ave, que vai numa série de seis encontros sem vencer, está na 13.ª posição, com 21.