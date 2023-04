Chaves vence Benfica, que perde pela terceira vez consecutiva

O Benfica mantém-se na liderança, com 71 pontos

O líder Benfica perdeu em casa do Chaves, por 1-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga Bwin, e pode ver o FC Porto e Braga aproximarem-se ainda mais.

Após duas derrotas caseiras, com FC Porto, para o campeonato, e com o Inter, para a Liga dos Campeões, os encarnados sofreram a terceiro desaire, com um golo de Abass (90+4).

O Benfica mantém-se na liderança, com 71 pontos, mas pode ver o FC Porto ficar a quatro, caso vença o lanterna-vermelha Santa Clara, enquanto o Chaves subiu a 10.º, com 36.