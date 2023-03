"Champions representa entre 40 e 50 por cento das receitas de uma SAD numa época"

O campeonato entra agora na reta final, com dez jornadas para disputar, e esta tarde/noite há um jogo na Pedreira que pode mudar a configuração do topo da tabela classificativa. Separados por dois pontos, com vantagem para os campeões nacionais, e com o Benfica fora do alcance face ao avanço de que dispõe nesta fase da temporada, Braga e FC Porto esgrimem argumentos pela luta do segundo lugar, posto que tem implicações diretas em vários aspetos da próxima época, tanto a nível desportivo como financeiro.

Testemunho do economista Angelino Ferreira, a O JOGO

"Hoje em dia, e olhando para a realidade dos denominados grandes do campeonato português, a participação de um clube na Liga dos Campeões é claramente a maior fonte de receita da época de uma sociedade desportiva, é a parte que tem mais peso nas receitas. Não tem a ver apenas com a participação direta, mas também com as receitas associadas, os bónus por desempenho desportivo, as verbas do "market pool", isto é, decorrentes do valor dos direitos televisivos. Tudo somado, e já sem falar na valorização dos jogadores, hoje em dia a Liga dos Campeões representa, no universo dos grandes, um peso entre 40 e 50 por cento no conjunto das receitas de uma SAD. É dramático para um clube não poder beneficiar deste tipo de receitas. Os pagamentos feitos pela UEFA contam de forma imediata, ou seja, entram logo no exercício da temporada que se está a realizar. Atendendo à importância deste tipo de receitas nas contas dos clubes, claro que os dirigentes da área financeira celebram os apuramentos das equipas para a Liga dos Campeões e as conquistas na prova, daí ter falado no dramatismo de uma ausência nesta competição. Sem essa receita, o orçamento de um clube como que fica coxo."