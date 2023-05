Um adepto foi detido junto do Estádio de Alvalade

A pouco mais de duas horas do início do Sporting-Benfica verificaram-se os primeiros confrontos junto do Estádio de Alvalade e segundo as primeiras informações vários adeptos foram detidos pela polícia.

Tudo aconteceu quando um grupo de adeptos encarnados, que não seguia dentro da "caixa de adeptos" que caminha em direção ao estádio, chegou junto de Alvalade e numa zona onde ainda não estava o corpo de intervenção da PSP.

Depois destes incidentes houve um reforço policial.