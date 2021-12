CD suspende empresário Pedro Pinho durante quatro meses

Em causa um ato de agressão cometido sobre um repórter de imagem após a realização do jogo entre o Moreirense e o FC Porto, relativo à época passada

Pedro Pinho, empresário e agente de jogadores, foi suspenso, esta terça-feira, por quatro meses, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência de um processo disciplinar aberto em abril passado.

Pedro Pinho foi castigado devido a um ato de agressão cometido sobre um repórter de imagem após a realização do jogo entre o Moreirense e o FC Porto, realizado em Moreira de Cónegos, relativo à temporada desportiva passada (2020/21).

"Decide-se condenar o arguido Pedro Pinho (...) na pena de suspensão que se fixa em 120 dias e, acessoriamente, na pena de multa que se fixa em €3.600€ (...)", lê-se no mapa de castigos do CD, que teve um entendimento diferente ao da Comissão de Instrutores da Liga, que havia proposto o arquivamento do processo por não identificar Pedro Pinho como agente desportivo.

O empresário, com ligações à administração do FC Porto, fora acusado, após o incidente em Moreira de Cónegos, pelo Ministério Público (MP) por ofensa à integridade física qualificada e atentado à liberdade de informação.

Segundo o MP, Pedro Pinho abordou a vítima "com o intuito de que parasse de filmar", "desferindo-lhe um pontapé no abdómen e, simultaneamente, no material de imagem com que filmava" e, depois, "encostou o operador de câmara a um gradeamento e segurou-o pelo pescoço, tentando retirar-lhe a câmara" com que fazia o trabalho.