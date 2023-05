FC Porto-Casa Pia: processo disciplinar a Vasco Matos, Conceição, árbitros e delegados

Em causa, o sucedido no FC Porto-Casa Pia da passada jornada da Liga Bwin

O Conselho de Disciplina da FPF decidiu um processo disciplinar Vasco Matos, adjunto do Casa Pia, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, e ainda à equipa de arbitragem e delegados presentes na receção portista à equipa lisboeta, no domingo, na 32ª jornada da Liga Bwin.

Em causa, como refere o comunicado, "factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Portugal BWIN, não descritos nos relatórios oficiais de jogo".

Os membros da equipa de arbitragem são Manuel Oliveira, Carlos Campos, Fábio Silva e Hélder

Carvalho e os delegados são Alexandre Bento e Faustino Santos.