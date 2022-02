Processos disciplinares e suspensão de 20 dias para Hugo Viana e Luís Gonçalves

Dirigentes de Sporting e FC Porto também não escapam à ação do Conselho de Disciplina.

A ação do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em relação aos acontecimentos que marcaram o final do FC Porto-Sporting também se estendeu a Luís Gonçalves e Hugo Viana, dirigentes de dragões e leões, respetivamente.

Foram instaurados processos disciplinares ao duo, assim como aplicada uma suspensão preventiva de 20 dias, por terem entrado no terreno de jogo "para provocar um conflito com um adversário". Em causa, acrescenta o comunicado do CD, está a "prática de infrações disciplinares graves e a circunstância de ambos os agentes desportivos terem antecedentes disciplinares por condutas semelhantes".

O organismo acrescenta que a suspensão prende-se com a necessidade "de prevenir comportamentos semelhantes por parte dos agentes desportivos, mas também para evitar um prejuízo grave para o prestígio da organização desportiva".

De recordar que, de acordo com o relatório do árbitro, Pepe - a quem foi aplicada a suspensão preventiva e instaurado um processo disciplinar - "pontapeou um diretor da equipa adversária", presumindo-se que tenha sido Hugo Viana, e Tabata - sob alçada disciplinar semelhante à de Pepe - "empurrou um diretor da equipa adversária", no caso Luís Gonçalves.