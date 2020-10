Castigos pesados para os jogadores expulsos no V. Guimarães-Braga

David Carmo e Fransérgio apanharam três jogos de suspensão. Jorge Fernandes vai falhar dois.

O Conselho de Disciplina teve mão pesada para os jogadores do Braga e V. Guimarães expulsos no dérbi do Minho, realizado no último domingo. David Carmo e Fransérgio, do Braga, foram castigados com três jogos de suspensão cada, ao passo que Jorge Fernandes, do Vitória, apanhou dois jogos.

David Carmo foi expulso após uma falta sobre Marcus Edwards. "Entrou em tackle sobre um adversário com força excessiva, pondo em causa a integridade física do mesmo", escreveu o árbitro, que relatou ainda a confusão gerada posteriormente. "O jogador após a entrada com força excessiva, agarrou ainda os colarinhos de um adversário provocando um conflito entre vários jogadores de ambas as equipas".

Já o castigo de Fransérgio foi justificado com a agressão a Jorge Fernandes. "O jogador foi considerado expulso porque com o jogo interrompido agrediu um adversário na cara com o punho fechado​", notou o relatório do árbitro Fábio Veríssimo.

Em relação à suspensão de Jorge Fernandes, do Vitória, o árbitro mencionou igualmente uma agressão. "O jogador foi considerado expulso porque com o jogo interrompido agrediu um adversário na cara com um soco de punho fechado em resposta à agressão anterior do adversário nº 27 [Fransérgio]". ​​