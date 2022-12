Casa Pia vence em Portimão com golo nos últimos segundos

Redação com Lusa

Portimonense venceu apenas um dos últimos sete encontros do campeonato.

O Casa Pia subiu esta quarta-feira provisoriamente ao quarto lugar da I Liga, ao vencer em casa do Portimonense, por 2-1, com um golo de Antoine nos descontos do jogo da 14.ª jornada.

Em Portimão, Neto, de livre, aos 31 minutos, adiantou os visitantes, e Luquinha empatou para os algarvios, de grande penalidade, quatro minutos depois, com Antoine, aos 90+4, a garantir a vitória para os lisboetas, que passaram a somar 26 pontos, mais um do que o Sporting, que tem menos um jogo.

O Portimonense, que apenas venceu um dos últimos sete encontros do campeonato, mantém-se na sétima posição, com 19 pontos.