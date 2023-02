Casa Pia e Vitória não encontraram o caminho do golo

Redação com Lusa

Equipa minhota mantém o quinto lugar, com mais dois pontos do que o adversário da ronda 21 do campeonato.

Casa Pia e Vitória de Guimarães empataram 0-0, em jogo da 21.ª jornada da I Liga, mantendo as posições que ocupam na tabela classificativa.

Num encontro em que os casapianos podiam chegar ao quinto posto ocupado pelos vitorianos em caso de triunfo, depois de terem vencido na primeira volta em Guimarães por 1-0, o nulo prevaleceu, pelo que o Vitória segurou o quinto lugar, agora com 34 pontos, mais dois do que o Casa Pia, sexto.

Veja o resumo do jogo: