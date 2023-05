Em causa a utilização do recinto do Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor

O palco da receção do Casa Pia ao Estoril sofreu uma alteração. O embate da 32.ª jornada da Liga Bwin que inicialmente estava agendado para o Estádio do Jamor, será disputado no Estádio Municipal de Leiria.

Em causa a utilização do Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor, por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Casa Pia e Estoril defrontam-se a partir das 18h00 de domingo.