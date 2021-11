Casa de apostas reembolsa apostadores no triunfo do Belenenses sobre Benfica

"As apostas vencedoras foram pagas e ainda reembolsámos as apostas no B SAD, que seriam perdedoras", lê-se no Twitter da entidade

A Betclic, casa de apostas, anunciou que reembolsará os utilizadores registados na sua plataforma que apostaram no hipotético triunfo do Belenenses SAD ante o Benfica, em função do jogo ter sido terminado antecipadamente por falta de atletas "azuis".

"Assumimos o resultado como: B SAD 0-7 Benfica. As apostas vencedoras foram pagas e ainda reembolsámos as apostas no B SAD, que seriam perdedoras", lê-se no Twitter.

O jogo entre Belenenses SAD e o Benfica, da 12.ª jornada da Liga Bwin, terminou aos 48 minutos, pelo facto de a equipa azul, que começara com nove atletas, devido a um surto de covid-19 que assolou o plantel, ter ficado sem o número mínimo de atletas.

O Belenenses SAD reatou o desafio, no Jamor, com sete elementos e, três minutos após começar a segunda parte, um jogador lesionou-se, o que obrigou ao fim do encontro, por o conjunto não ter, sequer, atletas suplentes no banco.

Aquando do final, o Benfica vencia por 7-0, resultado homologado pela Liga Portugal, com golos de Kau (minuto 1), na própria baliza, Seferovic (14 e 39, de grande penalidade), Weigl (27), Darwin (32, 34 e 45), no jogo 600 de Jorge Jesus na Liga Bwin.