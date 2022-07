Carvalhal analisa mercado dos três "grandes" e coloca Braga como "outsider"

Declarações de Carlos Carvalhal, antigo treinador do Braga, aos jornalistas, na partida para os Emirados Árabes Unidos, onde irá orientar o Al Wahda.

Algum clube parte em vantagem para a nova época? "O ponto de partida é igual para todos. O Benfica reforçou-se e parece estar numa mudança de ciclo, como reflexo da entrada do novo presidente, de um novo treinador e de alguns jogadores. As mudanças também são sempre incógnitas, mas o Benfica é um grande clube, tem a obrigação de ganhar sempre e, com certeza, vai estar apto para discutir o título. O FC Porto perdeu dois jogadores importantes, mas o Sérgio Conceição tem sabido lidar muito bem com as transformações. Já o Sporting segue um trabalho de continuidade. Saiu o Saravia, mas ficará igualmente bem servido se entrar o Trincão. É de um nível altíssimo. E o Morita é outro jogador de elevada qualidade. O Sporting vai continuar forte, enquanto que o Braga correrá como "outsider" na luta pelo título."