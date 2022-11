Cânticos sobre Benfica valem multa ao FC Porto. Encarnados e Sporting também punidos

Adeptos do Benfica

Sporting também punido devido à ação dos seus simpatizantes. Multa mais pesada para o Benfica.

Os três grandes foram multados devido ao comportamento dos respetivos adeptos, anunciou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, nesta quinta-feira. O Benfica foi o mais punido, com distância.

Começando pelo FC Porto, os dragões estão obrigados a pagar 816 euros devido aos cânticos dirigidos ao Benfica, na deslocação aos Açores, que terminou com um empate a uma bola.

O Sporting foi multado em 714 euros devido a cânticos dirigidos à Liga, na deslocação a Arouca, que não correu bem para os leões, derrotados por 1-0.

O Benfica foi, com distância, o clube mais castigado, estando obrigado a pagar mais de 10 mil euros, por reincidência no uso de pirotecnia, na receção ao Chaves, que acabou com triunfo da equipa de Roger Schmidt, por 5-0.

Nota ainda para a abertura de três processos sumários referentes a jogos da 10.ª jornada: clássico FC Porto-Benfica, Sporting-Casa Pia e V. Guimarães-Boavista.