Calendário da Liga Bwin: clássicos, dérbis e principais destaques

Sorteio do calendário da I Liga realizou-se esta terça-feira. Confira os principais destaques.

O FC Porto vai começar a defesa do título de campeão da Liga Bwin com uma receção ao Marítimo, no Estádio do Dragão, determinou hoje o sorteio, realizado no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

Na jornada inaugural, o vice-campeão Sporting desloca-se à casa do Braga, quarto em 2021/22, e o Benfica, que fechou o pódio, recebe o Arouca no Estádio da Luz.

Outros destaques:

FC Porto-Sporting à terceira jornada do campeonato. O primeiro clássico;

Boavista-Benfica na quinta jornada;

V. Guimarães-Benfica, FC Porto-Braga e Sporting-Gil Vicente na oitava jornada;

FC Porto-Benfica joga-se à 10.ª jornada;

Boavista-FC Porto na 13.ª jornada;

Braga-Benfica na 14.ª ronda da Liga Bwin;

Benfica-Sporting joga-se na 16.ª jornada da Liga Bwin, a 15 de janeiro;

V. Guimarães-FC Porto na 17.ª jornada.

As 34 jornadas da 89.ª edição da principal competição futebolística nacional vão decorrer entre os fins de semana de 6 e 7 de agosto e 27 e 28 de maio de 2023, com as duas partidas do play-off de acesso à elite agendados para 3 e 11 de junho do próximo ano.