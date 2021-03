Braga vence Vitória de Guimarães e conserva segundo lugar

O Braga venceu o Vitória de Guimarães e conservou o segundo lugar na prova.

O Braga venceu esta terça-feira o rival minhoto Vitória de Guimarães por 3-0, no jogo que encerrou a 22.ª jornada da Liga NOS, conservando o segundo lugar da prova.

Os arsenalistas, que somaram a terceira vitória consecutiva, adiantaram-se cedo no marcador, aos cinco minutos, através de Lucas Piázon, e chegaram ao intervalo já a vencer por duas bolas, com um golo de Abel Ruiz, aos 40. Sporar, aos 85, fechou a contagem para a equipa bracarense.

Com este triunfo o Sporting de Braga recuperou o segundo posto, perdido momentaneamente para o FC Porto, contando agora 49 pontos, menos nove do que o comandante Sporting e mais um do que o terceiro, FC Porto, enquanto os vitorianos perderam uma oportunidade de se acercarem do quinto posto, mantendo o sexto com 35 pontos, menos seis do que o Paços de Ferreira (quinto) e mais seis do que o Moreirense (sétimo).