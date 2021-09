Braga vence Tondela com três golos em nove minutos

Redação com Lusa

Braga vence Tondela e sobe ao quinto lugar da I Liga

Braga subiu ao quinto lugar da Liga Bwin, ao vencer por 3-1 na receção ao Tondela, no jogo de encerramento da sexta jornada da prova.

Os golos no Estádio Municipal de Braga surgiram apenas na fase final da partida, por intermédio de Iuri Medeiros, aos 81 e 90 minutos, e Ricardo Horta, aos 84, para os minhotos, tendo o azeri Dadashov reduzido para o Tondela, aos 86.

O Braga quebrou uma série de dois empates seguidos e isolou-se no quinto lugar da I Liga, com 11 pontos, enquanto o Tondela está na "zona vermelha" da classificação, com três pontos, fruto da única vitória, na primeira ronda da competição.