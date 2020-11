Braga vence na Luz, apanha Benfica no segundo lugar e Sporting reforça liderança

Águias somaram o terceiro jogo consecutivo sem vencer e estão agora, assim como os arsenalistas, a quatro pontos do líder Sporting.

O Braga ascendeu este domingo ao segundo lugar da I Liga, em igualdade pontual com o Benfica, ao vencer por 3-2 no Estádio da Luz, em partida da sétima jornada.

A equipa orientada por Carlos Carvalhal adiantou-se no marcador aos 38 minutos, com um golo de Iuri Medeiros, ampliando a vantagem por intermédio de Francisco Moura, aos 50' e 63', com Seferovic a reduzir, aos 68' e 86'.

No último suspiro, aos 90+5', Seferovic voltou a marcar, mas o lance foi anulado por posição irregular do suíço na grande área bracarense.

Com este resultado, os arsenalistas passaram a somar 15 pontos e apanharam as águias no segundo posto da tabela classificativa. As duas equipas estão a quatro pontos do líder Sporting e contam mais dois do que o FC Porto, quarto classificado.