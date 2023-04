Braga vence na 29ª jornada da I Liga, passa FC Porto e pressiona Benfica

Braga vence Casa Pia e sobe provisoriamente ao segundo lugar da Liga Bwin

O Braga venceu por 1-0 o Casa Pia, na abertura da 29.ª jornada da I Liga Bwin, e subiu de forma provisória ao segundo lugar do campeonato, a três pontos do líder Benfica.

No Estádio Nacional, em Oeiras, casa emprestada do Casa Pia, foi o avançado Ricardo Horta que marcou o único golo da partida, aos 54 minutos, garantindo o quarto triunfo consecutivo do Sporting de Braga no campeonato.

Com este resultado, o Braga sobe provisoriamente ao segundo lugar, com 68 pontos, ultrapassando o FC Porto, que tem menos um, e a três do Benfica, equipas que ainda não jogaram nesta ronda, enquanto Casa Pia está em nono, com 39.