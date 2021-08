Braga vence Moreirense com golo aos 95 minutos

O Braga venceu em Moreira de Cónegos, por 3-2, na terceira jornada da Liga Bwin

O Braga venceu em casa do Moreirense, pro 3-2, com o golo decisivo a ser apontado por Ricardo Horta aos 95 minutos. No segundo jogo da terceira jornada da Liga Bwin, o Braga esteve a vencer, por 2-0, com golos de Fábio Martins (39') e Iuri Medeiros (4'1). A

Depois do intervalo chegou a reação do Moreirense, concretizado nos golos de Steven Vitória (80', pénalti) e Paulinho (83'), mas o empate durou 12 minutos, já que Ricardo Horta, com um resultado final fez o terceiro golo do Braga aos 95'.

Com este triunfo, o Braga passa a somar seis pontos e o Moreirense um, fruto do empate com o Santa Clara na passada jornada.