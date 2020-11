Triunfo por 1-0 no encontro da sexta jornada do campeonato. Equipa arsenalista passa a somar 12 pontos na I Liga. Rui Costa analisou possível penálti para o Famalicão isto depois de ter soado o apito final. Acabou por dar o encontro por encerrado após ver as imagens.

O Braga subiu ao terceiro lugar da I Liga, ao vencer em casa o Famalicão, por 1-0, em jogo da sexta jornada.

O defesa brasileiro Bruno Viana marcou, aos 74 minutos, o único golo da partida, num lance inicialmente invalidado por fora de jogo, uma decisão revertida pelo videoárbitro. Já depois do apito final, Rui Costa analisou as imagens de uma eventual grande penalidade para o Famalicão, tendo então decidido dar por finalizado o encontro após visualizar as mesmas.

Com a quarta vitória consecutiva na I Liga, o Braga subiu ao terceiro lugar, com 12 pontos, a quatro do líder Sporting, a três do Benfica, que tem menos um jogo, e com mais dois do que FC Porto, Santa Clara e Vitória de Guimarães.

O Famalicão, que vinha de três empates consecutivos, segue na 12.ª posição, com seis pontos.

Veja o resumo do jogo: