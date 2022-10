Braga vence Estoril e alcança FC Porto na classificação

Braga venceu em casa do Estoril

Braga apanha FC Porto com regresso às vitórias frente ao Estoril

O Braga igualou o FC Porto na I Liga Bwin, ao regressar aos triunfos na visita ao Estoril, impondo-se por 2-0 no jogo da 10.ª jornada.

Após duas derrotas no campeonato, os bracarenses voltaram a vencer na I Liga graças aos golos de Al Musrati, aos 10 minutos, e Vitinha, aos 31, passando a somar 22 pontos, os mesmos do segundo classificado FC Porto, que na sexta-feira perdeu em casa por 1-0 frente ao Benfica, líder com 28 pontos.

Já o Estoril, que viu interrompida uma série de quatro jogos sem perder no campeonato e sofreu a segunda derrota caseira, mantém-se em oitavo, à condição, com