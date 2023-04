Triunfo da equipa de Artur Jorge, por 2-1, na ronda 26 do campeonato.

O Braga venceu neste domingo em Chaves, por 2-1, encontro da ronda 26 do campeonato. A equipa orientada por Artur Jorge manteve os seis pontos de vantagem para o Sporting, quarto colocado e que venceu (3-0) o Santa Clara, e subiu de forma provisória ao segundo posto, com mais um ponto do que o FC Porto, que recebe o Portimonense a partir das 20h30.

Iuri Medeiros, ao minuto 16, colocou a formação minhota na frente do marcador, mas o intervalo chegou com 1-1, depois de Juninho (42') ter marcado para a formação da casa. No segundo tempo, Abel Ruiz, num desvio de calcanhar, fez o 2-1 final para o Braga, ao minuto 59.

O Braga passa a ter 59 pontos, enquanto o Chaves fica com 32, no 11.º lugar.

Veja o resumo do jogo: