Braga soma sexta vitória consecutiva e sobe ao segundo lugar

Suplente Al Musrati dá sexta vitória consecutiva ao Sporting de Braga

O Braga somou o sexto triunfo consecutivo na I Liga, ao vencer em casa o agora lanterna-vermelha Farense por 1-0, em encontro da oitava jornada da prova.

Um golo do suplente líbio Al Musrati, aos 87 minutos, selou o triunfo dos arsenalistas, que se isolaram provisoriamente no segundo lugar, com 18 pontos, mais três do que o Benfica, que só joga na segunda-feira, no reduto do Marítimo.

Por seu lado, o Farense, que tinha somado o primeiro triunfo na última ronda, ao vencer na receção ao Boavista por 3-1, manteve-se com cinco pontos e "tombou" para a última posição, a dois pontos de Portimonense, Marítimo e Boavista.