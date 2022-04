Braga-FC Porto e Boavista-Sporting com data marcada: os horários da 31.ª jornada da Liga Bwin

FC Porto e Sporting vão jogar no mesmo dia, na segunda-feira (25 de abril), mas em horários diferentes.

A Liga Portugal divulgou esta sexta-feira as datas e horários dos jogos da 31.ª jornada da Liga Bwin, com destaque para o Braga-FC Porto e o Boavista-Sporting, que se disputam no dia 25 de abril, segunda-feira.

O duelo no Minho joga-se às 18h00 e no Bessa a bola começa a rolar às 20h30.

O Benfica-Famalicão joga-se às 18h00 de sábado, 23 de abril.

Confira os horários da ronda 31:

Sexta-feira, 22 de abril

Vizela - Arouca, 20H15 - Sport TV

Sábado, 23 de abril

Portimonense - Moreirense, 15H30 - Sport TV

Benfica - Famalicão, 18H00 - Sport TV

Santa Clara - Marítimo, 18H00 - Sport TV

Gil Vicente - Paços de Ferreira, 20H30 - Sport TV

Domingo, 24 de abril

Estoril - Belenenses, 18H00 - Sport TV

Tondela - Vitória de Guimarães, 20H30 - Sport TV

Segunda-feira, 25 de abril

Braga - FC Porto, 18H00 - Sport TV

Boavista - Sporting, 20H30 - Sport TV