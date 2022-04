Braga-FC Porto: confira as escolhas iniciais de Carvalhal e Conceição

Confira as equipas iniciais de Braga e FC Porto para o jogo da ronda 31 do campeonato, com início às 18h00.

Onze do Braga: Matheus; Tormena, David Carmo e Paulo Oliveira; Yan Couto, André Horta, Al Musrati, Castro e Rodrigo Gomes; Abel Ruiz e Ricardo Horta.

Suplentes: Tiago Sá, Lucas Mineiro, Gorby, Fabiano, André Ferreira, Francisco Moura, Bruno Rodrigues, Falé e Vitinha.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Mbemba, Pepe e Zaidu; Grujic, Otávio, Vitinha e Fábio Vieira; Evanilson e Taremi.

Suplentes: Marchesín, Fábio Cardoso, Marcano, Francisco Conceição, Galeno, Wendell, João Mário, Toni Martínez e Eustáquio.