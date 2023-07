Braga-Famalicão abre a Liga, Boavista-Benfica fecha a primeira ronda: ora veja

Braga e Famalicão jogam na sexta-feira, dia 11 de agosto, às 20h15

O duelo entre Braga e Famalicão vai abrir a Liga 2023/24, sexta-feira, dia 11 de agosto, em jogo agendado para as 20h15.

O Sporting-Vizela realiza-se no sábado, dia 12, às 20h30, enquanto V. Guimarães (no terreno do Estrela da Amadora, 18h00), FC Porto (frente ao Moreirense, 18h45) e Benfica (20h45) jogam na segunda-feira, dia 13, sendo que o duelo do emblema encarnado com o Boavista, em casa dos axadrezados, fecha a ronda.

De recordar que dragões e águias disputam a Supertaça Cândido de Oliveira, a 9 de agosto.