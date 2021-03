Braga empata em Famalicão e perde segundo lugar para o FC Porto

Com este empate, o Braga, que vinha de quatro vitórias consecutivas, caiu para a terceira posição, com 50 pontos, a 11 do líder Sporting

O Braga perdeu a segunda posição da Liga NOS ao empatar em casa do Famalicão (2-2), no fecho da 23.ª jornada.

Anderson (18 minutos) e Heriberto (87) fizeram os golos dos famalicenses, que estreavam Ivo Vieira como treinador, com os 'arsenalistas' a marcarem por Ricardo Horta (36), de grande penalidade, e Al Musrati (39).

Com este empate, o Braga, que vinha de quatro vitórias consecutivas, caiu para a terceira posição, com 50 pontos, a 11 do líder Sporting e a um do FC Porto e com dois de avanço sobre o Benfica, próximo adversário. O Famalicão mantém a 17.ª e penúltima posição, com 20.