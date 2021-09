Braga e Portimonense falham assalto ao quarto lugar da Liga Bwin

Minhotos sofreram o empate, nos Açores, ao cair do pano, enquanto os algarvios desperdiçaram dois pontos em casa. Estoril poderá, agora, aproveitar estes derrapes

Braga e Portimonense, que empataram os respetivos jogos, falharam, este domingo, o assalto ao quarto lugar da Liga Bwin, permitindo ao Estoril Praia ter a possibilidade de reforçar essa posição, na sétima jornada da competição.

Nos Açores, Braga esteve a poucos segundos de festejar o triunfo, mas acabou por empatar (1-1) com o Santa Clara, enquanto, no Algarve, o Portimonense não conseguiu fugir no nulo perante o Vizela.

Na segunda-feira, frente ao Boavista, no encontro que encerra a ronda, o Estoril Praia vai entrar no Estádio do Bessa como quarto classificado, com 13 pontos, mais um que os minhotos e mais dois que os algarvios, pelo pode fugir destes rivais.

Um golo aos 90+5 minutos, do brasileiro Lincoln, permitiu ao Santa Clara fugir da derrota perante a equipa de Carlos Carvalhal, que tinha chegado à vantagem aos 71, pelo central Paulo Oliveira.

A formação açoriana, que na última temporada chegou aos lugares europeus, continua com apenas um triunfo neste arranque de campeonato e segue na 16.ª e antepenúltima posição, com cinco pontos.

Além de ter perdido a possibilidade de empatar e igualar, à condição, o Estoril no quarto posto, o Portimonense pode agora ser apanhado no sexto por Boavista e Paços de Ferreira.

Quanto ao Vizela, o recém-promovido ao principal escalão também só tem uma vitória e em Portimão somou o quarto empate seguido. Está no 11.º lugar, com sete pontos.

Na segunda-feira, além do Boavista-Estoril, o Paços de Ferreira recebe o Belenenses SAD, último classificado e equipa que, juntamente com o Famalicão, ainda não venceu na I Liga.

A prova continua a ser liderada pelo Benfica, que no sábado foi a Guimarães bater o Vitória por 3-1. Os "encarnados", que continuam totalmente vitoriosos, somam 21 pontos, mais quatro que FC Porto e Sporting, que dividem o segundo posto.

Os "dragões" foram na sexta-feira vencer a Barcelos o Gil Vicente (2-1), no mesmo dia quem os campeões nacionais bateram em casa o Marítimo (1-0).