Braga e FC Porto defrontam-se no jogo grande da ronda 25: eis os onze prováveis

Com o regresso de Otávio fica garantido o equilíbrio no meio-campo. Grujic ou Eustáquio no banco. Conceição deve apostar no 4x2x4 mais utilizado ao longo da temporada, restando apenas a dúvida sobre a posição onde Pepê será usado. Se jogar na ala esquerda, Galeno sai e Rodrigo fecha à direita.

Depois de ter "reforçado" o miolo na partida com o Inter de Milão, em que utilizou Grujic, Uribe e Eustáquio em simultâneo, Conceição prepara-se para desfazer o tridente à boleia do regresso de Otávio, que cumpriu castigo no jogo europeu e está de volta à equipa num jogo fundamental para as contas do campeonato. Dadas as características do internacional português, o treinador garante equilíbrio no meio-campo no processo defensivo e, ao mesmo tempo, maior qualidade de definição no último terço. Grujic, apesar do bom momento que atravessa, e Eustáquio são os candidatos à saída.

De resto, em relação ao encontro com o Inter de Milão, poderá haver mais uma ou duas mudanças tendo em conta o estado físicos dos jogadores. Estrategicamente, porém, há uma dúvida: quem joga no lado direito da defesa? João Mário continua entregue aos cuidados do departamento médico e tudo está pendente do papel que Sérgio Conceição quer entregar a Pepê. Na Champions, o brasileiro fechou no lado direito da defesa e poderá voltar a fazê-lo em Braga. Nesse caso, Galeno jogará como ala esquerdo, com Otávio do outro lado. Porém, Rodrigo Conceição também entra na equação para a defesa e, nesse caso, Pepê poderá jogar à frente.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, Marcano e Zaidu; Otávio, Uribe, Eustáquio e Galeno; Taremi e Evanilson;

Oliveira volta e Tormena é dúvida

Artur Jorge tem quase a equipa na máxima força para o encontro contra os campeões nacionais. O experiente defesa-central Paulo Oliveira, que não joga, por lesão, desde o dia 27 de fevereiro, na derrota em Guimarães, está recuperado e integra a convocatória, segundo o anúncio do treinador aresnalista. Já a disponibilidade de Tormena, que tem apresentado queixas musculares, não está garantida, permanecendo o central brasileiro em dúvida. Com o regresso de Paulo Oliveira, é provável a saída de Serdar do onze minhoto.

Onze provável do Braga: Matheus; Víctor Gómez, Paulo Oliveira, Niakaté e Sequeira; Al Musrati e Racic; Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Bruma; Abel Ruiz.

O Braga-FC Porto, da 25.ª jornada da Liga Bwin, tem início marcado para as 18h00 deste domingo.