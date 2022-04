Braga e Benfica medem forças esta noite: eis os onzes prováveis

Em partida referente à 28.ª jornada da Liga Bwin, o Braga recebe o Benfica a partir das 20h15 desta sexta-feira.

Abel ruiz provável na frente

Presente na vitória da seleção de Espanha sub-21 sobre a Eslováquia, por 3-2, que ditou o apuramento de "La Rojita" para o Europeu de 2023, num jogo em que envergou a braçadeira de capitão, Abel Ruiz juntou-se apenas ontem ao plantel do Braga, trabalhando sem restrições. O avançado espanhol deverá alinhar de início, uma vez que Vitinha ainda apresentava queixas na reta final da preparação para o jogo com o Benfica. Rodrigo Gomes também está em dúvida.

Onze provável do Braga: Matheus; Tormena, David Carmo e Diogo Leite; Yan Couto, Al Musrati, André Horta e Francisco Moura; Iuri Medeiros, Abel Ruiz e Ricardo Horta.

Meité com onze ainda à mercê

Titular na última jornada antes da paragem para os jogos das seleções nacionais, no 2-1 ao Estoril, Meité está nesta altura em vantagem para manter-se no onze para a visita desta noite ao terreno do Braga. E a exemplo do que sucedeu frente aos canarinhos, jogo em que aproveitou a indisponibilidade de Taarabt (então castigado e também com problemas físicos), agora pode beneficiar novamente da ausência do camisola 49, que não recuperou da lesão sofrida na coxa direita ainda diante do Ajax.

Meité espreita a possibilidade de ser titular pelo segundo jogo consecutivo pelo Benfica, algo que apenas conseguiu uma vez em 2021/22, época de estreia na Luz, e já com Nélson Veríssimo: aposta de início na final da Taça da Liga com o Sporting (derrota por 2-1), manteve o posto no jogo seguinte, com Gil Vicente, saindo, contudo, ao intervalo face à desvantagem no marcador - as águias perderam mesmo esse jogo, por 2-1, no Estádio da Luz.

Entre as opções e a correrem também pelo posto estão João Mário e Paulo Bernardo. O ex-Inter não é titular desde a já referida partida com o Sporting, mas esteve a trabalhar às ordens do técnico encarnado durante a paragem, procurando mostrar argumentos para voltar ao onze. Já o jovem médio fez os dois jogos pelos sub-21 de Portugal e estará mais atrasado na corrida pelo lugar.

Na lista de 22 jogadores futebolistas para a deslocação desta noite à Pedreira, o nome de Seferovic é uma grande novidade. Marcado por problemas físicos em 2021/22, o internacional suíço, que tem apenas 470", recuperou por completo de uma lesão muscular na perna direita e volta aos convocados após dois meses e meio, período no qual falhou 13 partidas das águias.

Internacionais ainda em avaliação

Ausentes dos treinos encarnados durante as duas últimas semanas, Otamendi e Darwin integraram a convocatória de Nélson Veríssimo mesmo depois de terem atuado pelas respetivas seleções (Argentina e Uruguai) na madrugada de quarta-feira e tendo chegado em cima do jogo com o Braga. Se o central já fez parte do treino de ontem de manhã no Seixal, o avançado limitou-se a cumprir trabalho de ginásio. Face a este desgaste e, tendo em conta a receção de terça-feira ao Liverpool, para a Champions, Veríssimo está a avaliar a condição da dupla e a sua possível presença no onze.

O onze provável do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Morato, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Meité, Weigl e Everton; Gonçalo Ramos e Yaremchuk.