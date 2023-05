Braga cresce na luta: resultados frente ao Benfica em curva ascendente nos últimos anos

De 1975/76 até hoje, o clube minhoto tem vindo numa curva ascendente de triunfos sobre o Benfica, cuja superioridade pode levá-lo à 100.ª vitória. Por décadas, o Benfica continua a estar em vantagem frente ao Braga, ainda que essa superioridade vá sendo esbatida. Mas desde 2020/21 até à atualidade é o emblema arsenalista a ficar por cima.

Pouca gente acreditaria se no início da temporada alguém tivesse dito que o jogo entre o Benfica e o Braga desta noite, na Luz, a quatro jornadas do fim do campeonato, iria ter fortes implicações nas duas equipas tendo em vista a atribuição do título, e também nos outros candidatos. No entanto, o Braga anda a dar esses sinais há muito tempo e, mesmo sem ser de uma forma constante, a equipa minhota é cada vez menos um candidato a correr por fora para se tornar parte integrante de uma elite quase sempre reduzida a três entidades.

Se é certo que as águias continuarão na liderança seja qual for o desfecho desta partida, também é claro que os jogos entre encarnados e arsenalistas são elucidativos do crescimento sustentado do emblema nortenho. Tendo como ponto de saída a época 1975/76 (a partir daqui o clube minhoto nunca mais desceu de divisão e, por isso, a análise é constante), o conjunto braguista foi desenhando uma curva ascendente de vitórias nos jogos contra o Benfica até se tornar uma ameaça séria. Dividindo por décadas, o Benfica apresenta sempre mais vitórias do que os minhotos, mas em cada bloco temporal elas vão diminuindo, tanto assim que no último período de análise (desde 2020/21 até hoje) é o Braga que fica por cima, conseguindo cinco vitórias em oito jogos (62 por cento de êxito) e uma Taça de Portugal no currículo.

Nos tempos mais recentes, já de afirmação bracarense como habitual ocupante do topo da tabela e influenciadora das decisões do campeonato, o ocorrido entre 2010/11 e 2019/20 é uma curiosa exceção. Aquele que é o período de maior predominância benfiquista neste duelo - os 69% do Benfica de vitórias são a taxa mais elevada, além de cinco títulos nacionais, duas Taças, quatro Supertaças e cinco Taças da Liga -, regista também um dos pontos altos do adversário de hoje: a equipa minhota afasta os encarnados nas meias-finais da Liga Europa e tira o bilhete para a final de Dublin, frente ao FC Porto.

Os duelos na década anterior, entre 2000/01 e 2009/10 mostram, por comparação, um cenário de ligeira melhoria dos resultados arsenalistas, com 20 por cento de vitórias e 35 por cento de empates, contra 45 por cento de êxitos dos encarnados. É neste período temporal que o Braga consegue lutar até ao fim com o Benfica pelo título nacional, que acaba por ficar decidido no jogo da Luz (triunfo do Benfica por 1-0 na época 2009/10).

Olhando ainda mais para trás, a superioridade encarnada ganha corpo, pois se entre 1990/91 e 1999/2000 o Braga obtém 14 por cento de vitórias frente aos benfiquistas, entre 1980/81 e 1989/90 não vai além de cinco por cento de triunfos, um pouco menos dos nove por cento conseguidos entre 1975/76 e 1979/80. Hoje, volta a fazer-se história.

Minhotos mais letais do que leões

Depois do FC Porto, o Braga é o segundo adversário mais incómodo e difícil para o Benfica na última década (de 2012/13 até hoje), conseguindo ficar à frente do Sporting, sinal evidente do crescimento minhoto. Enquanto os dragões conseguem 52 por cento de vitórias frente aos encarnados nesse período (em 29 jogos), os arsenalistas obtêm 27 por cento (em 30 partidas), um resultado melhor do que o dos leões, que não vão além de 25 por cento (em 28 jogos). De resto, os últimos três jogos entre Braga e Benfica, por sinal todos na Pedreira, caíram para os minhotos, com duas vitórias no campeonato e um empate na Taça, que lhes sorriu no desempate por penáltis.

Encarnados em busca da centésima vitória

O jogo desta noite pode dar ao Benfica um número redondo nos duelos contra o Braga. Em termos totais, estas equipas já se defrontaram 154 vezes, com 99 vitórias dos encarnados e 24 triunfos dos arsenalistas. O Benfica procura, assim, o centésimo triunfo frente ao Braga, o que, a acontecer, terá um duplo sabor, dado que o caminho para o título ficará com menos um obstáculo.