Braga-Benfica: multas devido a comportamento incorreto de adeptos, apanha-bolas e speaker

O Braga terá de pagar 6937 euros, o Benfica fica-se pelos 4460.

A receção do Braga ao Benfica vai deixar marcas nas contas da equipa arsenalista. Devido a mau comportamento dos adeptos, utilização de aparelhagem sonora em tempo não permitido e comportamento incorreto de apanha-bolas, o clube bracarense terá de pagar 6937 euros.

O deflagrar de cinco flash lights, quatro tochas e seis petardos durante a partida levaram o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a aplicar uma coima no valor de 4335 euros; No final do encontro, o speaker bracarense "utilizou a instalação sonora do estádio para entoar o seguinte cântico de incentivo: Vamos, Guerreiros. Braga, Braga", lê-se no mapa de castigos - motiva mais 2168 euros; A juntar a isto, um apanha-bolas "retardou a entrega (mais do que 3 segundos) da bola", provocando mais 434 euros de multa.

Já o Benfica terá de pagar 4460 euros por arremesso de quatro tochas, cinco flashlights e seis petardos por parte de adeptos encarnados.

O jogo disputado na sexta-feira, referente à 28.ª ronda da Liga Bwin, terminou com a vitória do Braga, por 3-2.