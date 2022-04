Triunfo da equipa minhota por um golo sem resposta, na ronda 31 do campeonato.

O Braga venceu na receção ao FC Porto por 1-0, em jogo da 31.ª jornada da Liga Bwin, disputado em Braga, adiando pelo menos por mais uma jornada o possível título nacional dos dragões.

Um golo de Ricardo Horta, aos 54 minutos, bastou para os arsenalistas assegurarem o triunfo, formação que colocou um ponto final na série invicta da equipa de Sérgio Conceição, que se fixou nos 58 jogos consecutivos sem perder para o campeonato.

Com esta vitória, o Sporting de Braga chega aos 59 pontos, assegurando definitivamente o quarto posto na Liga, enquanto o FC Porto lidera o campeonato, com 82 pontos, mais nove do que o Sporting, que fecha a jornada ainda hoje em casa do Boavista.

Veja o resumo do jogo: