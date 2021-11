Treinador do FC Porto elevou peso da bola parada para percentagens recorde entre os três crónicos candidatos.

Sérgio Conceição é o treinador que maior produtividade apresenta nas bolas paradas.

Das quatro épocas completas no FC Porto, as equipas do técnico tiveram, em três delas, um peso da bola parada no total dos golos igual ou superior a 20 por cento e só na temporada passada é que esse número ficou nos 19 por cento.